МК: ВКС РФ сбросили на ВС Украины сверхмощную бомбу

СЗ

Сергей Захаров

Сейчас смотрю как в новостях показывают как беспилотники атаковали мирных людей в белгородской области а до этого смотрел в ютубе как украинцы оскорбляли русских солдат вошедших в Харьковскую область чоб освободить наших людей и как украинцы мешали им и кричали чтоб убирались из Украины напрашиваеца ответ что делать наших убивать можно я имею в виду гражданских и детей а мы недолжны убивать фашистов да да фашистов с промытыми мозгами?