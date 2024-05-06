Российская армия нанесла удар по позициям ВСУ на Украине, применив сверхмощную бомбу. Украинские Telegram-каналы сообщили, что ВКС России еще ни разу не применяли такие боеприпасы.
МК: ВКС РФ сбросили на ВС Украины сверхмощную бомбу
Комментарии
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Сергей Захаров
Сейчас смотрю как в новостях показывают как беспилотники атаковали мирных людей в белгородской области а до этого смотрел в ютубе как украинцы оскорбляли русских солдат вошедших в Харьковскую область чоб освободить наших людей и как украинцы мешали им и кричали чтоб убирались из Украины напрашиваеца ответ что делать наших убивать можно я имею в виду гражданских и детей а мы недолжны убивать фашистов да да фашистов с промытыми мозгами?
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