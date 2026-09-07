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Не одним Лабубу едины: какие необычные игрушки стали популярны в 2026 году

Не одним Лабубу едины: какие необычные игрушки стали популярны в 2026 году

Мода на коллекционные и необычные игрушки продолжает быстро меняться. Если еще недавно главным интернет-фаворитом считалась мохнатая фигурка Лабубу, то в 2026 году внимание детей и коллекционеров переключилось на новых персонажей.

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