Не одним Лабубу едины: какие необычные игрушки стали популярны в 2026 году

Мода на коллекционные и необычные игрушки продолжает быстро меняться. Если еще недавно главным интернет-фаворитом считалась мохнатая фигурка Лабубу, то в 2026 году внимание детей и коллекционеров переключилось на новых персонажей.
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