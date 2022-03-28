"Из дома страшно выйти уже": жесткая беда настигла жителей крупного района города

Жителей крупного района в Находке настигла жесткая беда, которая сейчас тревожит приморцев. В Telegram — канале Nhk__24 (12+) горожане рассказали, что прямо возле жилого дома в районе улицы Свердлова после дождя образовались огромные лужи, в которых "утопают" даже колеса автомобилей.
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