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"Из дома страшно выйти уже": жесткая беда настигла жителей крупного района города

"Из дома страшно выйти уже": жесткая беда настигла жителей крупного района города

Жителей крупного района в Находке настигла жесткая беда, которая сейчас тревожит приморцев. В Telegram — канале Nhk__24 (12+) горожане рассказали, что прямо возле жилого дома в районе улицы Свердлова после дождя образовались огромные лужи, в которых "утопают" даже колеса автомобилей.

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