Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Евгений Клинков со своим подразделением, отражая наступление боевиков, попал под налёт вражеских беспилотников.
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