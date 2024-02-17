CNN: Россия разрабатывает космическое ядерное оружие

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Российская Федерация занимается разработкой ядерного космического оружия, которое может поразить коммерческие и правительственные спутники на околоземной орбите.
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