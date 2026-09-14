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Калужские новости

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Фотоловушка в «Калужских засеках» сняла лосиху с детёнышем

Фотоловушка в «Калужских засеках» сняла лосиху с детёнышем

В калужском заповеднике живут более ста лосей, многие из которых попадают на записи фотоловушекФотоловушка в заповеднике "Калужские засеки" сняла проходившую мимо лосиху с детенышем.

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