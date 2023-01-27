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Денис Глушаков: «Очень печально, что единственный за 20 лет чемпионский «Спартак» так закончился. Мы могли рвать соперников еще лет 5»

Денис Глушаков поделился воспоминаниями о чемпионском «Спартаке». «В таком именитом клубе, как «Спартак», почетно быть капитаном и вписать свое имя в историю.

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