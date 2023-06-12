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Смотрит в никуда и врет: в США высказали сомнения в способности Байдена возглавлять страну

Смотрит в никуда и врет: в США высказали сомнения в способности Байдена возглавлять страну

Президент США Джо Байден снова стал объектом насмешек для собственных граждан. Ведущая Sky News Рита Панахи обратила внимание телезрителей на «лидера свободного мира», который «потерялся» во время своего визита на военную базу в Северной Каролине.

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