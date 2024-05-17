Антиимпериалист Пателис: большинство жителей Греции поддерживают Россию

Подавляющее большинство жителей Греции поддерживают Россию. Об этом заявил член "Всемирной антиимпериалистической платформы" (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис, передает РИА Новости.
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