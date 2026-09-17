Почему я выбрала деревянные окна: девять проблем, о которых забываешь после замены

Когда в доме что-то идёт не так, мы редко сразу думаем об окнах. Сначала кажется, что виноваты стены, отопление, соседи или общая усталость.
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