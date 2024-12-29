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Илона Маска называют серым кардиналом Дональда Трампа

Илона Маска называют серым кардиналом Дональда Трампа

Рождественское поздравление от Дональда Трапма заставило нынешние власти Канады, Панамы и Гренландии вздрогнуть — избранный президент Соединенных Штатов снова намекнул, что этим территориям будет лучше под звездно-полосатым флагом.

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