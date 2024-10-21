Фотографии паукообразных и их родни

﻿﻿Как и обещал, вот паукообразные (я для арахнофобов) Фрин — не паук и не скорпион, а нечто среднее. Милое создание, хоть и жуткое на вид Дальше картинка паука и скорпиона, которую я вообще не могу понять) Кстати, это кожа паука.