ИРИНА АЛКСНИС Учитывая, что Запад открыто вписался в курскую авантюру, снова пошли комментарии (от тревожно-рассудительных до истерических), что Россия обязана дать на это жесткий ответ, потому что, если все снова ограничится заявлениями про пересечение очередной красной линии, это для нее плохо кончится.
Не гоните лошадей
Комментарии
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Владимир Витковский
Глупость непроходимая,эти существа понимают ТОЛЬКО СИЛУ и жесточайший ответ, остальное воспринимают только как слабость.
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13 час.
Владимир Витковский
Не может, а обязательно должно, да так, чтобы только при упоминании РОССИИ гадили в свои вонючие портки.
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13 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а утилизация???????
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13 час.
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