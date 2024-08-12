Театр абсурда
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Театр абсурда

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Не гоните лошадей

Не гоните лошадей

ИРИНА  АЛКСНИС Учитывая, что Запад открыто вписался в курскую авантюру, снова пошли комментарии (от тревожно-рассудительных до истерических), что Россия обязана дать на это жесткий ответ, потому что, если все снова ограничится заявлениями про пересечение очередной красной линии, это для нее плохо кончится.

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Комментарии
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Владимир Витковский
Глупость непроходимая,эти существа понимают ТОЛЬКО СИЛУ и жесточайший ответ, остальное воспринимают только как слабость.
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13 час.
Владимир Витковский
Не может, а обязательно должно, да так, чтобы только при упоминании РОССИИ гадили в свои вонючие портки.
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13 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а утилизация???????
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13 час.

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