Продажи машин в Китае продолжают падать: надежда только на экспорт

Китайский авторынок снова просел – девятый месяц кряду. В июне продажи легковых автомобилей внутри страны сократились на 23,4% по сравнению с прошлым годом, остановившись на отметке в 1,62 миллиона единиц, сообщает Reuters со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей.