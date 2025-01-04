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Профессор Дизен: НАТО проигрывает настоящую войну с Россией

Профессор Дизен: НАТО проигрывает настоящую войну с Россией

НАТО проигрывает "настоящую войну" с Россией, отдавая приоритет медийной кампании против РФ. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

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