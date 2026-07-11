Путину рассказали о набравшей 500 баллов по ЕГЭ московской выпускнице

Министр просвещения России Сергей Кравцов доложил президенту РФ Владимиру Путину о беспрецедентном достижении: московская школьница Екатерина Малкова впервые за 25-летнюю историю проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) набрала максимальные 500 баллов.
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