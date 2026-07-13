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«Расизм всплывает с каждой победой сборной. Это укоренившаяся ненависть к Франции и к тому, что она собой представляет». Министр заморских территорий Наима Мутшу о словах Рахоя

Министр по делам заморских территорий Франции Наима Мутшу призвала Французскую футбольную федерацию (FFF) начать юридическое разбирательство в связи с высказываниями политиков о национальной сборной.

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