БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    В  любой  структуре -  в  партии  ,  в  правительстве  ,  в банде  и  т. д. всегда  есть  борьба  за  власть ,  ресур...Дело Погодина. Ко...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Поджигатели ядерн...
  • Александр Корякин
    А они нужны России эти "шаги навстречу"? ХХ век должен был излечить от такой глупости.Россия, делая шаг...

Теракт в Анкаре 23 октября, или Рабочая партия Курдистана как прокси-сила третьей теневой стороны

Теракт в Анкаре 23 октября, или Рабочая партия Курдистана как прокси-сила третьей теневой стороны

23 октября, во время саммита БРИКС+ в Казани, в котором принимал участие лидер Турции Р. Эрдоган, пришло не самое позитивное для него сообщение о нападении боевиков на столичное оборонное предприятие «Tusaş» (TAI — Turkish Aerospace Inc.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх