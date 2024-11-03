Теракт в Анкаре 23 октября, или Рабочая партия Курдистана как прокси-сила третьей теневой стороны

23 октября, во время саммита БРИКС+ в Казани, в котором принимал участие лидер Турции Р. Эрдоган, пришло не самое позитивное для него сообщение о нападении боевиков на столичное оборонное предприятие «Tusaş» (TAI — Turkish Aerospace Inc.
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