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Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

www.globallookpress.com/Petrov Sergey/news.ru Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги.

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