Уругвай: По меньшей мере один человек погиб, когда неизвестные на мотоциклах открыли огонь по парикмахерской на пересечении улиц Лос-Терос и Камино-Санфуэнтес в Серро-Оэсте, Монтевидео, во второй половине дня по местному времени.
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