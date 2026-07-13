Уругвай: По меньшей мере один человек погиб, когда неизвестные на мотоциклах открыли огонь по парикмахерской на пересечении улиц Лос-Терос и Камино-Санфуэнтес в Серро-Оэсте, Монтевидео, во второй половине дня по местному времени.