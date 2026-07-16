«Орбитальный спасатель» LINK преодолел сбои на пути к телескопу NASA: инженерам пришлось экстренно обновлять софт прямо на орбите, чтобы исправить поломку системы ориентации перед стыковкой с обсерваторией Swift

Сервисный аппарат от Katalyst Space успешно прошёл половину тестовКомпания Katalyst Space сообщила о ходе подготовки сервисного космического аппарата LINK, которому предстоит впервые поднять орбиту космической обсерватории NASA Neil Gehrels Swift Observatory.
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