В Барнауле девушка на легковушке не уступила дорогу грузовику и получила различные травмы

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего В Барнауле в понедельник утром, 2 июня, произошло ДТП на улице Беляева, в котором пострадала 23-летняя девушка, сообщает городская Госавтоинспекция.
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