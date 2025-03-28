Ветераны СВО оценили возможности губернаторского сертификата

Итоги мониторинга рассмотрены в правительстве региона на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей 28 марта под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова.
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