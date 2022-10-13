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Миронов назвал ПАСЕ «шарашкой» и порадовался, что политические партии признали «пособниками террористов»

Миронов назвал ПАСЕ «шарашкой» и порадовался, что политические партии признали «пособниками террористов»

Глава справедливороссов назвал это подтверждением того, что он и его коллеги все делают правильноПарламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 13 октября признала РФ «террористическим режимом», а все политические партии в стране — его «пособниками».

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