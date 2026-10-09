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Дно, Зима и Пыталово вошли в топ городов России с оригинальными названиями

Дно, Зима и Пыталово вошли в топ городов России с оригинальными названиями

Города Дно, Зима, Опочка и Пыталово вошли в число населённых пунктов России с самыми оригинальными названиями, сообщили в пресс-службе Росреестра.

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