Тарифы без секретов: банки обяжут детально раскрывать условия финансовых услуг

Кредитные организации и платёжные сервисы обязаны предоставлять клиентам исчерпывающие сведения об условиях проведения денежных переводов — в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), — а также об онлайн‑платежах, обслуживании банковских карт, выдаче потребительских кредитов и займов.