Тарифы без секретов: банки обяжут детально раскрывать условия финансовых услуг

Кредитные организации и платёжные сервисы обязаны предоставлять клиентам исчерпывающие сведения об условиях проведения денежных переводов — в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), — а также об онлайн‑платежах, обслуживании банковских карт, выдаче потребительских кредитов и займов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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