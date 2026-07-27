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Тарифы без секретов: банки обяжут детально раскрывать условия финансовых услуг

Тарифы без секретов: банки обяжут детально раскрывать условия финансовых услуг

Кредитные организации и платёжные сервисы обязаны предоставлять клиентам исчерпывающие сведения об условиях проведения денежных переводов — в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), — а также об онлайн‑платежах, обслуживании банковских карт, выдаче потребительских кредитов и займов.

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