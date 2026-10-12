10 новых чипов в год вместо одного за два года. Крупнейший в мире завод Terafab должен выйти на совершенно новый уровень

Об этом рассказал Илон Маск, который объявил о наборе специалистов Илон Маск намерен радикально ускорить разработку чипов на предприятии Terafab, которое позиционируется как крупнейший в мире проект по производству чипов.
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