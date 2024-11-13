Economist: в СБУ назвали негативным отсутствие Помпео в администрации Трампа

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали негативным развитием событий отсутствие поддерживающего позиции Киева экс-госсекретаря Майка Помпео в новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.
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