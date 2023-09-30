Танк и немцы: политолог раскрыл, откуда в зоне СВО появился "Леопард" с экипажем из бундесвера

© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command Читать в Cообщения о том, что в зоне СВО был уничтожен танк "Леопард" с военнослужащими бундесвера выглядят правдоподобно, потому что быстро обучить солдат ВСУ управлять западной техникой невозможно.
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