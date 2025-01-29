Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий с 1 января 2025 года Российское правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий согласно поручения президента России.
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Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий с 1 января 2025 года Российское правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий согласно поручения президента России.
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