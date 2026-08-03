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Только 1% учителей знает об этой льготе. А вы пользуетесь?

Только 1% учителей знает об этой льготе. А вы пользуетесь?

Вот обновленная версия новости, написанная живым, современным языком с уникальной подачей (без копирования исходного текста): *** «Не уроком единым»: Минпросвещения раскрыло полный «социальный пакет» для школьных учителей Министерство просвещения РФ опубликовало сводку актуальных льгот и преференций для педагогических работников, развеяв мифы о том, что труд учителя ограничивается лишь зарплатой и проверкой тетрадей.

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