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Китай

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Ослабление запрета не предвидится до тех пор, пока Япония не прекратит сброс радиоактивных сточных вод -- администрация САР Сянган

Сянган, 4 октября /Синьхуа/ -- Сянган сохранит запрет на импорт продуктов водного происхождения из 10 японских мегаполисов и префектур, если 5 октября правительство Японии продолжит сбрасывать радиоактивные сточные воды в океан.

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