Марлен Дитрих — первая женщина, которая стала носить брюки

В своём первом американском фильме «Марокко» (1930) Марлен Дитрих предстала на экране в образе певицы в мужском костюме, вызвав бурю негодования и в то же время революцию в женской моде — многие женщины последовали её примеру и стали носить брюки.
В своём первом американском фильме «Марокко» (1930) Марлен Дитрих предстала на экране в образе певицы в мужском костюме, вызвав бурю негодования и в то же время революцию в женской моде — многие женщины последовали её примеру и стали носить брюки.
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