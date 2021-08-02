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Марлен Дитрих — первая женщина, которая стала носить брюки

Марлен Дитрих — первая женщина, которая стала носить брюки

В своём первом американском фильме «Марокко» (1930) Марлен Дитрих предстала на экране в образе певицы в мужском костюме, вызвав бурю негодования и в то же время революцию в женской моде — многие женщины последовали её примеру и стали носить брюки.

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