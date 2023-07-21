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Экс-премьер Испании назвал «экзистенциальную угрозу» стране

Экс-премьер Испании Аснар: сепаратисты и экстремисты несут экзистенциальную угрозу стране Сюжет Каталония хочет независимости Политик раскритиковал наступившие «времена конфронтации, фрагментации и разделения» и призвал вернуться к двухпартийной системе, иначе государство не выстоит перед сторонниками отделения Испания достигла «экзистенциального момента» из-за угроз со стороны экстремистов и сепаратистов, которые способны нарушить единство страны, если нынешнее правительство социалистов.

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