Меджлисовский режиссер: «Мы с XVII века вместе с НАТО воюем против России»

Крымские татары всегда выступали сторонниками украинской независимости и противниками Москвы за исключением времен правления Екатерины II.
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