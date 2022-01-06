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Меджлисовский режиссер: «Мы с XVII века вместе с НАТО воюем против России»

Меджлисовский режиссер: «Мы с XVII века вместе с НАТО воюем против России»

Крымские татары всегда выступали сторонниками украинской независимости и противниками Москвы за исключением времен правления Екатерины II.

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