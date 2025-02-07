На Смоленщине обнаружили обезглавленный труп

Следователи регионального СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Духовщинском районе. Вчера ряд федеральных СМИ сообщил, что 2 февраля в лесу в Духовщинском районе обнаружили обезглавленное тело.
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