Amazon Japan подверглась рейду антимонопольных органов

Японская компания Amazon заявила, что будет сотрудничать с Японской комиссией по справедливой торговле (JFTC) после того, как эта организация провела проверку на месте в связи с подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства.
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