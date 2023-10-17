Совбез ООН отклонил русскую резолюцию по Израилю. Небензя: Совет в заложниках у Запада

Русский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту отклонён Совбезом ООН.Совет безопасности Организации Объединённых Наций не смог принять русский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.
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