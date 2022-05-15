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«Такого, чтобы гнобили только из-за того, что я русская – ни разу не было». Игрок женской молодежки Говор об отношении в США после 24 февраля

Воспитанница «Чертаново» рассказала, поменялось ли к ней отношение в США. В прошлом году Анастасия Говор, выступающая за молодежную сборную России, получила стипендию университета в Оклахоме и теперь играет в соккер в главной студенческой лиге США.

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