Депутат Госдумы рассказал о попытке покушения ВСУ на него

Депутат Колесников заявил о покушении ВСУ из HIMARS в Запорожской области Депутат Государственной думы Олег Колесников, участвующий в специальной военной операции (СВО) России на Украине, рассказал, что украинские военные пытались убить его в Запорожской области.
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