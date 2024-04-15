В Архангельске дважды перекроют движение по мосту через реку Юрас

17 апреля специалисты проведут работы по закрытию стенок шандорного затвора на Уемском гидроузле. В связи с этим дважды в течение дня будет перекрываться движение транспорта на улице Устьянская в районе моста через реку Юрас.
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