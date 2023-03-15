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Американцам нечего делать вблизи России

Американцам нечего делать вблизи России

Хорошая реакция русского посла в ответ на мычание американцев:Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, которого вызвали в Госдеп из-за инцидента с американским БПЛА.

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