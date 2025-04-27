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Заявление Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе

Заявление Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз ответил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на призыв надавить на президента России Владимира Путина в вопросе завершения специальной военной операции (СВО).

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Комментарии
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Eduard
Опять этот &quot;Домовенок Кузя&quot; распинается.Не имея власти Джонсон всё пытатся делать,что бы о нем не забыли!
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15 час.
Eduard
Нет никакого &quot;Президента Украины&quot;! Год как нет! Нас мнение англичан не интересуетсвое мнение они своему больному карольку Карлу пусть оставт!
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15 час.
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