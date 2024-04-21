ТАСС/EPA/JUSTIN LANE Выделение нового пакета помощи Киеву не спасет Украину – большая часть денег окажется "прикарманена", а десятки тысяч украинцев при этом будут отправлены в мясорубку, написал в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский"Частная военная компания "Украина", она же "Антироссия", проработает еще немного, больше денег будет прикарманено, больше украдено оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку", – приводит его слова РИА Новости.