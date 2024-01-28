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Казус Надеждина

Казус Надеждина

В последние недели самым упоминаемым «альтернативным» кандидатом в президенты стал Борис Надеждин, выдвинутый от малоизвестной партии «Гражданской платформы».

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
О чем может мечтать этот ублюдок.
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3 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Убрать этого мерзавца из кандидатов...
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1 час.
Лариса Фомичева
Да,ничё так себе образец.Куда смотрит наша ФСБ? Пакет с героином яму-и в солнечный Магадан.Сидел себе сидел зеленоградский выпердышь-и вот вдруг активизировался.
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8 мин.

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