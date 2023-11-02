"Должны есть все", - школьное питание как причина раздора - в меню нет халяльных продуктов

Валентина Л Из ума уже что ли стали выживать?, зодолбабали своими "халялями"!

Семен Борисов Какой такой "халяль-маляль"?Кто его видел?В советские времена ничего не делили и ели всё что давали.Не нравится,носите с собой,какие проблемы?И кто знает именно чем торгуют в магазине?На этикетке можно указать всё что угодно.Хватит вносить смуту!!!