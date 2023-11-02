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"Должны есть все", - школьное питание как причина раздора - в меню нет халяльных продуктов

"Должны есть все", - школьное питание как причина раздора - в меню нет халяльных продуктов

Politiki.net В Российской Федерации проживают порядка 20 миллионов мусульман, - это соответствует 15% населения страны.

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Комментарии
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Валентина Л
Из ума уже что ли  стали выживать?, зодолбабали своими &quot;халялями&quot;!
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2 д.
Семен Борисов
Какой такой &quot;халяль-маляль&quot;?Кто его видел?В советские времена ничего не делили и ели всё что давали.Не нравится,носите с собой,какие проблемы?И кто знает именно чем торгуют в магазине?На этикетке можно указать всё что угодно.Хватит вносить смуту!!!
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1 д.
Н
Николай
С собой, в пакетике: хоть кошерную, хоть халяльную!!! И вообще, хватит эти устраивать харчевню из школы! В школу пришли УЧИТЬСЯ, а не жрать! Хочет ребёнок есть - родители позаботьтесь!!!
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3 час.

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