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Царьград

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Мирлинд Даку спасает "Спартак" от поражения в матче с "Оренбургом"

Мирлинд Даку спасает "Спартак" от поражения в матче с "Оренбургом"

Московский "Спартак" сыграл вничью 1:1 с "Оренбургом" в 6-м туре РПЛ на стадионе "Лукойл Арена". За красно-белых гол с пенальти оформил Мирлинд Даку, тогда как "Оренбург" отличился благодаря удару Руслана Куля.

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