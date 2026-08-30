Мирлинд Даку спасает "Спартак" от поражения в матче с "Оренбургом"

Московский "Спартак" сыграл вничью 1:1 с "Оренбургом" в 6-м туре РПЛ на стадионе "Лукойл Арена". За красно-белых гол с пенальти оформил Мирлинд Даку, тогда как "Оренбург" отличился благодаря удару Руслана Куля.