2Drots играют против Hardcore, а «Амкал» сразится  Pena Team. Продолжается 5-й тур Media Basket

28 апреля, воскресенье 2Drots – Hardcore – 16:30 Underground Biznes – Pena Team – 17:10 «Родина Медиа» – B1Box – 17:50 «Амкал» – Pena Team – 18:35 Underground Biznes – «Родина Медиа» – 19:15 B1Box – Flava QB – 20:25 Sayonara Boys – Team Team – 21:05 Flava QB – «Амкал» – 21:45 Матчи пройдут в Москве, в «Международном центре бокса».
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