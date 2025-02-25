В Дании ИИ научили следить за настроением коров, свиней и кабанов

Модель искусственного интеллекта исследователи из биологического факультета Копенгагенского университета обучили так, что она может определять эмоциональное состояние животных, 25 февраля сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
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