«Скучала по рабам и быдлу»: Шахназаров посвятил стих вернувшейся в Россию Пугачевой

Возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию обрадовало не всех. Некоторые известные личности поспешили высказать свое негативное мнение, в том числе российский журналист, писатель и радиоведущий Михаил Шахназаров, пишет «Стархит».
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