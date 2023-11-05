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«Скучала по рабам и быдлу»: Шахназаров посвятил стих вернувшейся в Россию Пугачевой

«Скучала по рабам и быдлу»: Шахназаров посвятил стих вернувшейся в Россию Пугачевой

Возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию обрадовало не всех. Некоторые известные личности поспешили высказать свое негативное мнение, в том числе российский журналист, писатель и радиоведущий Михаил Шахназаров, пишет «Стархит».

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